В Сингапуре впервые за 19 лет повесят женщину. За 30 грамм героина

1:26 Your browser does not support the audio element. Общество

В среду Сингапур стал свидетелем казни мужчины за незаконный оборот наркотиков, а в пятницу планируется повесить женщину — это первый случай казни женщины за последние 19 лет. Эти события вызвали новые призывы к отмене смертной казни в стране.

Фото: flickr

Мужчину по имени Мохаммед Азиз Хуссейн повесили в тюрьме Чанги. Его осудили и казнили за оборот около 50 граммов героина. Саридеви Джамани, 45-летнюю жительницу Сингапура, планируется повесить после обвинения в обороте около 30 граммов героина. Последний случай казни женщины в Сингапуре был в 2004 году, когда повешена парикмахер Йен Мэй Воен также за наркотики.

Правозащитные организации, бизнесмен Ричард Брэнсон и Организация Объединенных Наций призывают Сингапур прекратить казни за преступления, связанные с наркотиками. Однако власти страны настаивают, что смертная казнь остается эффективным средством сдерживания спроса и предложения наркотиков.

Правозащитники указывают на отсутствие эффективности такой политики и призывают Сингапур принять более гуманное решение проблемы наркотиков, приведя в пример другие страны, отказавшиеся от смертной казни и принявшие более эффективные подходы к борьбе с незаконным оборотом наркотиков.