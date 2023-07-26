Владимир Путин одобрил и подписал указ о проведении Главного военно-морского парада, который пройдет в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте правовых актов.
Мероприятие планируется провести в День Военно-морского флота России, который традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. В этом году, парад будет проводиться 30 июля в Санкт-Петербурге.
В указе говорится, что за подготовку и проведение мероприятия будут ответственны органы Министерства обороны России. А администрацию Смольного просят оказать помощь и содействие.
Согласно документу кроме парада будет артиллеристский салют, который запланирован на 22.30 по московскому времени.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Политолог Сергей Марков объяснил, для чего министр обороны РФ Сергей Шойгу встретится с властями КНДР.