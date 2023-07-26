Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Владимир Путин одобрил и подписал указ о проведении Главного военно-морского парада, который пройдет в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте правовых актов.

Фото: Вадим Савицкий

Мероприятие планируется провести в День Военно-морского флота России, который традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. В этом году, парад будет проводиться 30 июля в Санкт-Петербурге.

В указе говорится, что за подготовку и проведение мероприятия будут ответственны органы Министерства обороны России. А администрацию Смольного просят оказать помощь и содействие.

Согласно документу кроме парада будет артиллеристский салют, который запланирован на 22.30 по московскому времени.

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