Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Россия и Казахстан обсудили в Астане способы пресечения деятельности картелей
Responsible Statecraft: назначение Нуланд в Госдеп станет "кошмаром" для российско-американских отношений
Как выглядит обновленный Kia Sorento
В Райффайзенбанке установили комиссию в 1% при внесении до 200 тыс.рублей
«Барби» и «Оппенгеймер» вряд ли выйдут в России до цифрового релиза
Госдума ограничила продажи этанола для борьбы с суррогатным алкоголем
Ту-95МС вылетели из аэродрома "Оленья": время выхода на пусковые рубежи — 17:00
Госдума приняла закон, позволяющий отцам направлять маткапитал на формирование пенсии
Вратарь "Сельты" Бланко переходит в "Марсель"

Самозванец притворился Героем России и заставил учителей ходить со своим портретом

Общество

Самозванец из Белоруссии продолжает ставить эксперименты над руководством российских школ. В этот раз он организовал акцию имени себя в школах Смоленской области.

Самозванец притворился Героем России и заставил учителей ходить со своим портретом
Фото: Телеграм-канал "Подъём"

Белорусский акционист Владислав Бохан, который ранее заставил работников российских образовательных учреждений провести "молебен о победе" с помощью фейкового письма из "Единой России", провернул новую аферу.

Он разослал в школы Смоленской области письма с настоятельными рекомендациями провести патриотическую акцию в честь Героя России. Героем он назначил себя и даже прислал доверчивым учителям свой портрет для чествования.

На призыв откликнулись сразу несколько школ. Испугало руководство школ предупреждение, что в случае отказа провести акцию придётся писать объяснительную записку главе региона.

"Мы сфоткались, кто у нас есть, потому что у нас большинство в отпуске. Я ещё возмущалась, что без подготовки, как это возможно, у меня никого нету. Ребёнок мой был — по пути попался, я его взяла, потому что народу не было", — цитирует слова и. о. директора Новосельской СОШ Марины Севрюковой Telegram-канал "Подъём".

Ранее Марию Шукшину возмутила отмена акции "Бессмертный полк".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

В Смоленске состоялась патриотическая акция «Своих не бросаем»
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Зачем Шойгу отправляется в КНДР, объяснил Марков

Политолог Сергей Марков объяснил, для чего министр обороны РФ Сергей Шойгу встретится с властями КНДР.

Марков рассказал о цели визита Шойгу в КНДР
Актёр Валентин Смирнитский поделился воспоминаниями о Западной Украине времён СССР
"Шутки про "москаля" звучали даже во времена СССР": Смирнитский поделился воспоминаниями о Западной Украине
Новый способ покупки автомобилей позволил сильно сэкономить тюменцу
О стоимости пляжного отдыха в Грузии рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России
Когда Запад прекратит снабжать Украину оружием? Объясняют эксперты Петр Ермилин США не учли обеспокоенности КНДР: Ким Чен Ын нашёл выход Любовь Степушова The Drive: военспецы США оценили "мясные штурмы" ВСУ против русских Олег Володин
"Затишье перед бурей": Рогов описал обстановку на Запорожском участке
"Я всех пригласил": названы неизвестные факты о Высоцком
Визит Шойгу в КНДР напрашивался давно. Что он означает?
Визит Шойгу в КНДР напрашивался давно. Что он означает?
Последние материалы
В Воркуте задержали начальника управления ЖКХ с крупной партией наркотиков
В Якутии возбудили уголовное дело об истязании детей с инвалидностью в интернате
Сериал "Универ" телеканала ТНТ возвращается на экраны
Райффайзенбанк временно приостановит прием и покупку наличных долларов и евро у физлиц
У летевшего из Саратова в Москву самолёта два двигателя отказали при взлёте
МИД Китая заявил о крепкой дружбе с КНДР и выразил готовность развивать отношения
РБК: в России зафиксировали рост продаж религиозных книг впервые с 2017 года
Lada Granta ABS: Цена и опции
Золотое кольцо Тупака Шакура продали на аукционе за $1 млн
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников