Самозванец притворился Героем России и заставил учителей ходить со своим портретом

Самозванец из Белоруссии продолжает ставить эксперименты над руководством российских школ. В этот раз он организовал акцию имени себя в школах Смоленской области.

Фото: Телеграм-канал "Подъём"

Белорусский акционист Владислав Бохан, который ранее заставил работников российских образовательных учреждений провести "молебен о победе" с помощью фейкового письма из "Единой России", провернул новую аферу.

Он разослал в школы Смоленской области письма с настоятельными рекомендациями провести патриотическую акцию в честь Героя России. Героем он назначил себя и даже прислал доверчивым учителям свой портрет для чествования.

На призыв откликнулись сразу несколько школ. Испугало руководство школ предупреждение, что в случае отказа провести акцию придётся писать объяснительную записку главе региона.

"Мы сфоткались, кто у нас есть, потому что у нас большинство в отпуске. Я ещё возмущалась, что без подготовки, как это возможно, у меня никого нету. Ребёнок мой был — по пути попался, я его взяла, потому что народу не было", — цитирует слова и. о. директора Новосельской СОШ Марины Севрюковой Telegram-канал "Подъём".

Ранее Марию Шукшину возмутила отмена акции "Бессмертный полк".

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В Смоленске состоялась патриотическая акция «Своих не бросаем»