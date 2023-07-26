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Госдума приняла закон, позволяющий отцам направлять маткапитал на формирование пенсии

2:05
Общество

Государственная Дума на пленарном заседании одобрила принципиально новый закон, предоставляющий отцам право использовать материнский капитал на пенсионные цели.

Госдума приняла закон, позволяющий отцам направлять маткапитал на формирование пенсии
Фото: vk-gazeta.ru

Данный законодательный проект был внесен на рассмотрение палаты депутатами от фракции "Единая Россия" 27 октября 2022 года, прошел первое чтение 1 июня и второе чтение 25 июля. Ранее, согласно действующему законодательству, только женщины имели право направлять средства материнского капитала на формирование своей пенсии.

Принятый закон распространяет это право на отцов или усыновителей, воспитывающих двух и более детей после смерти матери ребенка или в случае, когда они являются единственными усыновителями. Этот шаг является значительным шагом на пути к гендерному равенству и признанием той важной роли, которую играют отцы в воспитании и обеспечении своих детей.

По состоянию на 2023 год размер материнского капитала составляет 586,9 тыс. руб. на первого ребенка и 775,6 тыс. руб. на второго, если семья не получила сертификат на первого ребенка. Если же семья уже получила сертификат на материнский капитал на первого ребенка и впоследствии родила второго, то она получит 188,6 тыс. рублей. Эти средства могут быть направлены на различные цели в зависимости от потребностей и приоритетов семьи.

Принятое законодательство дает родителям возможность направить средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, на образование ребенка, на оплату расходов по социальной реабилитации детей-инвалидов. Кроме того, теперь родители могут направить эти средства в пенсионный фонд матери или использовать их для ежемесячных выплат на ребенка до трех лет.

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Неиспользованный мат капитал уйдет на пенсию мамы с января 2022 года
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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