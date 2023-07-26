В РФ могут разрешить быть донором при суррогатном материнстве и лишь одному из супругов

1:25 Your browser does not support the audio element. Общество

Заместитель председателя Комитета по охране здоровья Государственной Думы РФ от КПРФ Алексей Куринный внёс на рассмотрение законодательный проект на разрешение использования донорской клетки только одним супругом в случаях суррогатного материнства. Официальный документ размещен в электронной базе данных Госдумы в среду.

Фото: https://g.nh.ee/

Предлагаемая поправка направлена на изменение статьи 55 закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Согласно действующему законодательству, при суррогатном материнстве допускается использование донорских клеток от обоих супругов. Однако предлагаемый законопроект предлагает разрешить использование донорских клеток только от одного супруга при наличии медицинского заключения о невозможности использования донорских клеток от другого супруга.

Необходимость в данной законодательной инициативе возникла в связи с внесением в 2022 году изменений в часть 9 статьи 55 закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Эти изменения непреднамеренно создали ситуацию, когда супружеские пары сталкивались с трудностями при использовании эмбрионов из донорских клеток одного из супругов, когда медицинские обстоятельства не позволяли использовать гаметы другого супруга.

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