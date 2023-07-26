Палата представителей США обсудит Марка Цукерберга на своем заседании

1:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Представители Судебного комитета Палаты представителей, во главе с председателем Джимом Джорданом из Огайо, собираются рассмотреть вопрос о привлечении генерального директора Meta (ранее известной как Facebook) Марка Цукерберга за неуважение к конгрессу. По сообщению FOX Business, комитет высказал неудовлетворение предоставленными внутренними документами компании.

Фото: https://condenast-media.gcdn.co/tatler/b24916188508a654024c9958317fc15a.jpg/e9e047c5/o/t5861x3907

Представитель Meta заявил в ответ на возможное расследование:

«Мы предоставляли обширные документы по запросам комитета на протяжении нескольких месяцев. Мы активно сотрудничали с ним и предоставляли информацию, даже до формального запроса на судебное заседание в феврале».

Он также подчеркнул, что предоставлено более 53 000 страниц документов и что сотрудники компании готовы обсуждать различные вопросы.

Однако Джим Джордан и его команда настаивают на том, что компания не предоставила нужных документов, связанных с модерацией контента и внутренними коммуникациями сотрудников. В январе республиканцы взяли под свой контроль Палату представителей, и в феврале Юридический комитет выдал повестку в суд, требуя документацию от Meta по вопросам цензуры.

Многие игроки сейчас интересуются: если расследование будет проведено и подтвердит нарушения, какие последствия это может повлечь за собой для Марка Цукерберга и компании Meta. Комитет намерен провести разметку в четверг, 27 июля, и если он примет решение, вопрос передадут на голосование в Палату представителей.

Meta - запрещенная в России организация со входязими в нее структурами.