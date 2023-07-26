Палата представителей США обсудит Марка Цукерберга на своем заседании

Представители Судебного комитета Палаты представителей, во главе с председателем Джимом Джорданом из Огайо, собираются рассмотреть вопрос о привлечении генерального директора Meta (ранее известной как Facebook) Марка Цукерберга за неуважение к конгрессу. По сообщению FOX Business, комитет высказал неудовлетворение предоставленными внутренними документами компании.
Представитель Meta заявил в ответ на возможное расследование:
«Мы предоставляли обширные документы по запросам комитета на протяжении нескольких месяцев. Мы активно сотрудничали с ним и предоставляли информацию, даже до формального запроса на судебное заседание в феврале».
Он также подчеркнул, что предоставлено более 53 000 страниц документов и что сотрудники компании готовы обсуждать различные вопросы.
Однако Джим Джордан и его команда настаивают на том, что компания не предоставила нужных документов, связанных с модерацией контента и внутренними коммуникациями сотрудников. В январе республиканцы взяли под свой контроль Палату представителей, и в феврале Юридический комитет выдал повестку в суд, требуя документацию от Meta по вопросам цензуры.
Многие игроки сейчас интересуются: если расследование будет проведено и подтвердит нарушения, какие последствия это может повлечь за собой для Марка Цукерберга и компании Meta. Комитет намерен провести разметку в четверг, 27 июля, и если он примет решение, вопрос передадут на голосование в Палату представителей.
Meta - запрещенная в России организация со входязими в нее структурами.
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