В Госдуме предложили предоставлять детям участников СВО бесплатные места в частных школах

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутаты Госдумы предложили предусмотреть квоты для обучения детей участников боевых действий в частных школах и детсадах. С такой инициативой выступила парламентарий ГД России Яна Лантратова.

Фото: Укринформ

По её словам, в стране продолжает расти количество частных заведений для обучения детей, но они остаются недоступными для большей части граждан из-за высокой стоимости.

"Прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты в части создания квот на безвозмездное обучение до 10 процентов от общего числа поступающих в частные детские сады и частные школы для детей ветеранов боевых действий", — обратилась парламентарий к министру просвещения Сергею Кравцову и министру финансов Антону Силуанову, передаёт RT.

Как подчеркнула Лантратова, частные школы и детские сады обеспечивают высокий уровень образования.

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