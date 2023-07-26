В Приморском крае расширили льготы для многодетных семей, члены которых участвуют в СВО

1:27 Your browser does not support the audio element. Общество

В Приморском крае расширили льготы для многодетных семей, члены которых участвуют в СВО. Так, согласно информации депутаты краевого Законодательно собрания приняли новую редакцию закона.

Фото: 9111.ru

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, до редакции многодетной семьёй считалась та, которая воспитывает троих и более детей, не достигших 18-летия, либо, если ребёнок учится на очном отделении, но не старше 23 лет.

Новая редакция закона предполагает сохранять статус при иных обстоятельствах.

"Если ребёнок из такой семьи (независимо от того старший он или нет), не достигший возраста 23-х лет, призван на военную службу по мобилизации, либо заключил контракт о прохождении военной службы для участия в специальной военной операции, либо заключил договор на добровольное участие в СВО и не имеет собственной семьи", - цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Расширенные льготы сохраняться при условии, что другие дети соответствуют критериям предыдущей редакции закона. Кроме того, статус предложили оставить и для тех семей, в которых один ребёнок или несколько погибли в ходе прохождения службы в зоне СВО до момента, когда самый младший из детей не достигнет 18 лет или 23 лет и не окончит обучение в вузе.

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