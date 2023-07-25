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В работе интернет-магазина Ozon в России произошёл сбой

0:44
Общество

Интернет-магазин Ozon, один из ведущих игроков на рынке электронной коммерции в России, столкнулся с серьёзным сбоем в своей работе, что привело к многочисленным жалобам пользователей. Проблемы начались в различных городах страны, в основном в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

В работе интернет-магазина Ozon в России произошёл сбой
Фото: wylsa. com/ozon-budet-prodavat-televizory-pod-sobstvennym-brendom/

По данным сервиса Downradar, который отслеживает сбои и неполадки в различных онлайн-сервисах, было зарегистрировано около 3234 тысяч отчётов о сбоях в работе Ozon. Среди самых распространённых жалоб были выкидывание пользователей из своих профилей (39%), проблемы с входом в сервис (28%) и общий сбой (14%). 

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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