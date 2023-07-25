В работе интернет-магазина Ozon в России произошёл сбой

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Интернет-магазин Ozon, один из ведущих игроков на рынке электронной коммерции в России, столкнулся с серьёзным сбоем в своей работе, что привело к многочисленным жалобам пользователей. Проблемы начались в различных городах страны, в основном в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Фото: wylsa. com/ozon-budet-prodavat-televizory-pod-sobstvennym-brendom/

По данным сервиса Downradar, который отслеживает сбои и неполадки в различных онлайн-сервисах, было зарегистрировано около 3234 тысяч отчётов о сбоях в работе Ozon. Среди самых распространённых жалоб были выкидывание пользователей из своих профилей (39%), проблемы с входом в сервис (28%) и общий сбой (14%).

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.