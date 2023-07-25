Политолог Сергей Марков прокомментировал новость о том, что ФСБ возбудила дело об оправдании терроризма против социолога Бориса Кагарлицкого*.
Марков считает, что Борис Кагарлицкий* является самым влиятельным российским политиком. Политолог отметил, что Кагарлицкий "втусован" в большое международное левое социалистическое движение.
Полический эксперт считает, что Кагарлицкого нужно не отправлять в места лишения свободы, а подключать к работе в АП.
"Отстаньте от Кагарлицкого! Не допускайте грубой политической ошибки. Если его вдруг посадят, то это будет огромный вред России в мире", — выразил своё мнение Марков.
Ранее Сергей Марков объяснил, почему арестовали Игоря Стрелкова.
*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.
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