Марков объяснил, почему посадка Кагарлицкого* является ошибкой

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Политолог Сергей Марков прокомментировал новость о том, что ФСБ возбудила дело об оправдании терроризма против социолога Бориса Кагарлицкого*.

Фото: https://punkt-a.info/upload/iblock/2d4/2d4dededd3e89cea42cdbe275380946e.jpg

Марков считает, что Борис Кагарлицкий* является самым влиятельным российским политиком. Политолог отметил, что Кагарлицкий "втусован" в большое международное левое социалистическое движение.

Полический эксперт считает, что Кагарлицкого нужно не отправлять в места лишения свободы, а подключать к работе в АП.

"Отстаньте от Кагарлицкого! Не допускайте грубой политической ошибки. Если его вдруг посадят, то это будет огромный вред России в мире", — выразил своё мнение Марков.

Ранее Сергей Марков объяснил, почему арестовали Игоря Стрелкова.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.

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