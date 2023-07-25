Africa Intelligence: Российское зерно для Мали выгодней европейского

Россия поставляет в Мали пшеницу, укрепляя связи с одним из своих ближайших африканских союзников.
По данным компании Africa Intelligence, которая ранее сообщала о поставках, пшеница поставляется в Мали по цене около 220 долл. за тонну.
Это значительно ниже текущих европейских цен на зерно, которые составляют около 292 долл. за тонну.
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