"Срочники" во время мобилизации смогут заключать контракты о военной службе на год

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

На пленарном заседании Государственной Думы приняли решение проголосовать за поправку, касающуюся права граждан, которые проходят срочную службу по призыву, заключать контракты на один год для прохождения военной службы.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Эта поправка была внесена на втором чтении законопроекта о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет.

Согласно документу, "срочники" смогут заключать такие контракты в период мобилизации, в условиях введённого военного положения, во время вооруженных конфликтов, проведения контртеррористических операций и использования Вооружённых сил РФ за пределами страны.

Такие же нормы распространяются и на граждан, не пребывающих в запасе. В то же время, граждане, находящиеся в запасе, также получают право заключать контракты на прохождение военной службы на один год или меньший срок.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.