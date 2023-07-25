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На железнодорожных станциях МЦД к сентябрю обновят почти 8 тыс. элементов навигации

2:20
Общество

Около 8 тыс. навигационных элементов обновят на железнодорожных станциях к запуску МЦД-3 и МЦД-4. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

На железнодорожных станциях МЦД к сентябрю обновят почти 8 тыс. элементов навигации
Фото: mosday.ru

"Как пройти на пересадку? Где выход к вокзалу? С какой платформы поезд в Зеленоград? Теперь найти ответы на эти вопросы пассажирам ещё четырёх железнодорожных направлений станет легче. Вместе с коллегами из РЖД и ЦППК меняем навигацию к запуску на станциях МЦД-3 и МЦД-4. Обновим указатели на МЦД-1 и МЦД-2, как это делаем на действующих линиях метро, когда открываем новые", — говорится в сообщении.

Как уточнил заммэра столицы Максим Ликсутов, чьи слова приводит департамент, всего будет обновлено почти 8 тыс. навигационных элементов на железнодорожных станциях.

"Что ещё делаем: устанавливаем новые табло с расписанием, они подскажут, когда прибудет ближайший поезд; обновляем схемы во всех поездах, чтобы вы быстрее привыкали к новым пересадкам; размещаем таблички с номерами выходов со станций, названиями крупных улиц и самых популярных мест. Легко найти путь к музею, театру или парку. А еще лайтбоксы с информацией красиво светятся, их видно даже в темноте. Это важно, потому что поезда МЦД ездят и ночью", — добавили в департаменте.

Новую навигацию к запуску МЦД-3 и МЦД-4 также начали размещать на станциях метро и МЦК.

Ранее мэр города Сергей Собянин сообщил, что запуск МЦД-3 запланирован в августе, а МЦД-4 — ко Дню города Москвы, который ежегодно отмечается в первую либо вторую субботу сентября. Позже собеседник ТАСС, знакомый с планами транспортного комплекса столицы, уточнил, что инфраструктуру Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра (МЦД-3) планируют подготовить к его запуску до 15 августа, а инфраструктуру Киевско-Горьковского (Калужско-Нижегородского) Московского центрального диаметра (МЦД-4) — к 4 сентября.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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