Госдума разрешила передавать вещдоки на нужды граждан и организаций во время мобилизации

1:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Государственная Дума РФ одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, позволяющий безвозмездно передавать гражданам и организациям вещественные доказательства и конфискованные предметы в период мобилизации, военного положения или в военное время.

Фото: РИА Новости

Документ был внесен в парламент Кабардино-Балкарской Республики 16 февраля и первоначально принят в первом чтении 13 июля. В первоначальном варианте законопроекта предлагалось внести изменения в отдельные федеральные законы, направленные на уточнение терминологии путем замены понятия "утрата гражданства Российской Федерации" на "прекращение гражданства Российской Федерации". Это было сделано с целью приведения законодательных актов в соответствие с Конституцией РФ.

Также ко второму чтению были внесены поправки к законам "О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" и "О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

Эти положения предусматривают, что конфискованные предметы, являющиеся орудиями совершения или предметами административных правонарушений, могут быть переданы органам государственной власти в период мобилизации, военного положения или в военное время для выполнения ими своих обязанностей, а также Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" для безвозмездной передачи гражданам и организациям. Порядок, случаи и перечень таких предметов определяются Правительством Российской Федерации.

Эти правила распространяются и на вещественные доказательства по уголовным делам, но при этом уточняется, что они не относятся к случаям, когда вещественные доказательства должны быть возвращены законному владельцу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Госдума одобрила запрет на выезд из России призывникам, получившим повестку. Даже в электронном виде