Илон Маск заявил, что "твиты" после ребрендинга будут называться "иксами"

1:21 Your browser does not support the audio element. Общество

Владелец социальной сети Twitter, американский миллиардер Илон Маск, объявил о том, что теперь сообщения в Twitter будут называться "иксами". Подробности об изменениях платформы он раскрыл на своей странице в социальной сети.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Илона Маска

"Иксы", — написал Маск в Twitter, отвечая на вопрос пользователя о новом названии сообщений после ребрендинга платформы.

О переименовании Twitter было объявлено 24 июля. Социальная сеть изменила свое название на X. Также был изменен логотип платформы: теперь на нем изображена буква X вместо голубой птицы. Предприниматель рассказал, что новый логотип символизирует несовершенство людей, делая их уникальными.

Илон Маск приобрел Twitter в октябре 2022 года за сумму в 44 миллиарда долларов. Сразу после сделки он сменил руководство компании и уволил почти половину сотрудников. Кроме того, предприниматель объявил о запуске монетизации контента в социальной сети и обещал добавить функцию видео- и аудиозвонков.

Twitter — заблокирован на территории России за невыполнение требований Роскомнадзора.

*заблокирован на территории России в марте 2022 года.

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