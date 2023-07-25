Thai Airways заинтересованы в возобновлении полетов в Россию

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Таиландская авиакомпания Thai Airways по-прежнему заинтересована в возобновлении полетов в Россию, которые были прекращены в 2020 г. в связи со вспышкой новой пандемии коронавируса.

Фото: www.dfnionline. com/latest-news/aot-denies-thai-airways-reports-14-04-2020/

Такое мнение высказал на брифинге заместитель начальника отдела маркетинговых коммуникаций Управления по туризму Таиланда (TAT) Чуттан Кунджара На Аюдхья, отвечая корреспонденту ТАСС на вопрос о перспективах восстановления авиасообщения между Таиландом и Россией со стороны тайских перевозчиков.

"В прошлом году у нас были встречи с представителями Thai Airways, и они проявляли интерес к полетам в Россию, причем не только в Москву, но и во Владивосток, Новосибирск и другие города. Я думаю, что они по-прежнему заинтересованы, но финансовая ситуация должна еще немного улучшиться", — сказал он.

По словам представителя ТАТ, "конкуренция между авиакомпаниями на маршруте Россия-Таиланд достаточно высока", а Thai Airways в настоящее время стремится возобновить полеты в ряд европейских стран. В 2019 году Россия стала седьмым по величине туристическим рынком для Таиланда — 1,5 млн. российских посетителей.

За тот же год общее число иностранных туристов, посетивших Таиланд, достигло рекордных 40 млн. человек, что позволило увеличить ВВП страны на 12%. По данным ТАТ, с начала этого года королевство посетили более 840 тыс. россиян.

С 1 октября 2022 года в Таиланде отменены все ограничения на въезд в страну и чрезвычайное положение, введенное в связи с новой пандемией коронавируса. Ранее Министерство здравоохранения страны приняло решение о том, что с начала текущего года туристам, прибывающим в страну, больше не нужно предъявлять сертификаты о прививках или результаты ПЦР/антигенного теста.

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Thai Airways & EVA Air Airbus A330s Collide At Tokyo Haneda Airport