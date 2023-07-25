Собчак высказалась о словах Дугина по поводу усиления репрессий в России

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Ксения Собчак прокомментировала слова философа Александра Дугина о благотворном влиянии репрессий на Россию.

Фото: pixabay.com

Журналистка обратила внимание на пост Дугина, в котором он объяснияет, что репрессии делают нашу страну великой, сильной и быстро развивающейся. Философ уверен, что репрессии способствуют процессу ротации элит.

"Когда они прекратились, все стало гнить, разлагаться и вымирать", — выразил своё мнение Дугин.

Собчак с иронией отметила, что Дугин нашёл корень зла.

"Нужно больше репрессий! Интересно, видит ли себя в списках репрессированных Дугин? На благо России, конечно", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Ранее Сергей Марков объяснил, почему арестовали бывшего главу минобороны ДНР Игоря Стрелкова.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Игорь Стрелков-Гиркин арестован на два месяца