Пассажир Thai Smile Airways остановил самолёт из-за забытого багажа

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Как сообщает "The Insider", недавно произошло довольно необычное событие. Один из пассажиров рейса авиакомпании Thai Smile Airways, направлявшегося в Таиланд, неожиданно обнаружил, что оставил в аэропорту багаж с ценными вещами и вынудил экипаж остановить самолет. К счастью, самолет еще находился на начальной стадии взлета, и пилоты согласились с условием, что пассажир будет снят с рейса.

Фото: https://t.me/stranaua/96103

Остальные пассажиры стали выражать недовольство, хотя экипаж заверил их, что задержка не превысит десяти минут и что они наверстают упущенное время во время полета. Рейс выполнялся по внутреннему маршруту из Чиангмая в Бангкок, и, к счастью, никто не пострадал, кроме забывчивого пассажира, которому пришлось менять рейс и пересаживаться на другой самолет.

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