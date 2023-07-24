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Россияне завоевали четыре медали на олимпиаде по химии в Цюрихе

1:15
Общество

На 55-й Международной олимпиаде по химии, которая проходила в Цюрихе с 16 по 25 июля, российские старшеклассники завоевали три золотые и одну серебряную медаль.

Россияне завоевали четыре медали на олимпиаде по химии в Цюрихе
Фото: Splash/ All Over

В понедельник, 24 июля, состоялась торжественная церемония награждения, которую можно было увидеть онлайн на сайте олимпиады.

Все четверо участников из сборной команды России получили заслуженные награды. Золотые медали достались Никите Перову (11-й класс, Республика Татарстан), Сергею Рослякову (11-й класс, Москва) и Вадиму Харисову (10-й класс, Республика Башкортостан), а серебряную медаль завоевал Алексей Михеев (10-й класс, Алтайский край).

Как сообщили в оргкомитете олимпиады, в Цюрих прибыло 89 делегаций. В состязаниях приняли участие 348 старшеклассников. Золотые медали получили 10% участников, серебряные — 20%, а бронзовые — 30%.

В будущем, в июле 2024 года, состоится 56-я Международная олимпиада по химии в Саудовской Аравии.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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