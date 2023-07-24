Доходы бюджета Волгоградской области за полгода выросли на 9,1%

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Доходы бюджета Волгоградской области за первое полугодие 2023 года выросли почти до 90 млрд рублей, что на 9,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

Фото: grozny-inform.ru

"Доходы консолидированного бюджета Волгоградской области по итогам шести месяцев текущего года составили 89,9 млрд рублей, что на 9,1% больше аналогичного периода 2022 года. В том числе, налоговые и неналоговые доходы превысили 64,4 млрд рублей — на 10,9% больше аналогичного периода прошлого года. Исполнение по налогу на прибыль составило 113,5% от показателей шести месяцев прошлого года", — цитирует Бочарова пресс-служба.

Такие данные глава региона представил на оперативном совещании по вопросам достижения основных целевых макроэкономических показателей Волгоградской областью. Бочаров отметил, что по итогам первых шести месяцев социально-экономическое положение региона стабильное и прогнозируемое.

Макроэкономические показатели демонстрируют рост объемов и индекса производства в сельском хозяйстве, строительстве, промышленности, водоснабжении и водоотведении, розничной торговле, общественном питании. По итогам первого квартала объемы инвестиций по сравнению с аналогичным периодом 2022 года практически удвоились.

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