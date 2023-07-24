Студенты педколледжей смогут работать в детских садах и школах

Владимир Путин подписал закон, который предоставляет студентам последних курсов педагогических колледжей возможность трудоустроиться в детских садах и начальных школах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно закону, работать в детских садах смогут только совершеннолетние студенты, обучающиеся по специальности "Дошкольное образование". Прежде чем приступить к работе, они должны успешно пройти промежуточную аттестацию за последние два года обучения. Порядок допуска таких студентов к работе будет установлен Министерством просвещения при согласовании с Министерством труда.

Фото: lenta.ru

Кроме того, данный документ позволяет студентам, получающим высшее образование, занимать должности в составе учебно-вспомогательного персонала вузов и научных организаций, а также работать в сфере научного обслуживания в указанных организациях. Перечень должностей, на которые смогут претендовать такие студенты, и порядок их допуска к работе будет определен Министерством образования и науки совместно с Министерством труда.

Учебно-вспомогательный персонал включает в себя сотрудников, обеспечивающих процесс образования, занимающихся подготовкой и обработкой документов, а также предоставляющих необходимую организационно-информационную помощь учащимся. К такому персоналу относятся, например, секретари и диспетчеры учебных частей, вожатые, младшие воспитатели и их помощники.

Как отмечал ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, принятие данного закона поможет решить проблему кадрового дефицита в школах.

"Это особенно важно для сельских районов, где не хватает учителей, и в случае болезни или декретного отпуска преподавателя заменить его практически невозможно. Кроме того, молодые люди, получив диплом, уже будут иметь опыт работы и трудовую книжку", — пояснил он.

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