Пользователи "Яндекс.Еда" и "Маркет.Деливери" столкнулись с трудностями при оплате своих заказов.
"Оплата заказов может работать с перебоями. Уже исправляем!" — говорится в сообщениях, опубликованных сервисами.
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Одесса — знаковый город для русской культуры. Поэтому киевский режим придумал и осуществил план по разрушению Спасо-Преображенского собора.