Оплата заказов "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" затруднена

0:15 Your browser does not support the audio element. Общество

Пользователи "Яндекс.Еда" и "Маркет.Деливери" столкнулись с трудностями при оплате своих заказов.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

"Оплата заказов может работать с перебоями. Уже исправляем!" — говорится в сообщениях, опубликованных сервисами.