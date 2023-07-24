Путин поручил отмечать 12 мая День победного завершения Крымской операции войсками СССР

Российский лидер Владимир Путин утвердил закон об установлении 12 мая Днём победного завершения советской армией Крымской операции, которая проходила в 1944 году. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на опубликованный закон.

Фото: РИА Новости

В документе указано: "12 мая — День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции (1944 год)".

Кроме того, Путин подписал закон о праве суда изменять дату прекращения или изменения обстоятельств при расторжении договора.

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