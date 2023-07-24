Российский лидер Владимир Путин утвердил закон об установлении 12 мая Днём победного завершения советской армией Крымской операции, которая проходила в 1944 году. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на опубликованный закон.
В документе указано: "12 мая — День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции (1944 год)".
Кроме того, Путин подписал закон о праве суда изменять дату прекращения или изменения обстоятельств при расторжении договора.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Одесса — знаковый город для русской культуры. Поэтому киевский режим придумал и осуществил план по разрушению Спасо-Преображенского собора.