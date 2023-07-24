Госдума обсудит повышение призывного возраста 25 июля

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Глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов объявил о планируемом обсуждении законопроекта о повышении призывного возраста 25 июля, сообщает ТАСС.

Фото: Fotodom.ru

Картаполов заявил агентству:

"Рассмотрим завтра… Это будет поэтапно все… Начиная с 2024 года будет на год сдвигаться, к 1 января 2026 года".

Ранее в России начался прием заявок от ИТ-специалистов, которые желают получить отсрочку от срочной военной службы в рамках осеннего призыва. Как сообщалось ранее Минцифры РФ, сотрудники ИТ-компаний могут подать заявки через портал "Госуслуги" до 8 августа, а сами организации должны отправить списки сотрудников в министерство до 11 августа.

Для получения отсрочки сотрудники ИТ-компаний должны быть гражданами России и находиться в возрастной группе от 18 до 27 лет. Также они должны иметь высшее образование по специальности, указанной в перечне, составленном министерством.

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