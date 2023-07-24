В России предложили обязать магазины указывать "честные цены" на продукты

Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов поделился информацией о законопроекте, который он разработал и который предполагает обязательное указание "честных цен" на продукцию в магазинах.

Фото: https://gazetapik.ru/

Во время эфира на радио "Комсомольская правда", Чернышов пояснил, что "честная цена" — это цена за эталонную единицу товара, такую как килограмм, литр или штуку. Недавно политик также заявил, что в 97% случаев штучные или сыпучие продукты упакованы не по стандарту, а по 450 или 900 грамм вместо положенных 500 грамм или 1 килограмма соответственно.

А в случае молочной продукции, 87% упаковок содержат 925 или 950 миллилитров вместо литра. По словам Чернышова, такие хитрые манипуляции проводят производители и маркетологи.

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