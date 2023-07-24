В Госдуме предложили ввести штраф за срыв сроков восстановления подачи горячей воды

1:24 Your browser does not support the audio element. Общество

Думская фракция ЛДПР планирует в ближайшее время разработать законопроект о введении штрафов для ресурсоснабжающих организаций (РСО) за срыв сроков восстановления подачи горячей воды.

Фото: cityreporter.ru

Об этом в понедельник заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, член фракции ЛДПР Владимир Кошелев, сообщает ТАСС.

"Мы в ближайшее время разработаем законопроект, где ресурсоснабжающие организации также будут платить штрафы в сторону населения, если они не оказали ту положенную услугу, которую они должны оказать нашим гражданам", - рассказал Кошелев на пресс-конференции в ТАСС, на которой он подвел итоги работы ЛДПР за период весенней сессии.

По словам депутата, инициатива связана с тем, что летом в период массовых отключений горячей воды людям все равно приходят платежки по тарифу на оплату, несмотря на срывы сроков подачи воды.

Как сообщил на пресс-конференции лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, осенью партия запустит несколько проектов, в том числе в сфере ЖКХ. "По ЖКХ [проект] представляется особо важным. Здесь мы будем прорабатывать введение обязательного аудита снабжающих и управляющих компаний, а также контроля за установлением большинства тарифов", - сказал он.

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