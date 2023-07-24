В Европе пресекли деятельность преступной группировки по нелегальной перевозке мигрантов

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Полиция Греции, Испании и Сербии совместно с Интерполом и Европолом задержала 62 человека, подозреваемых в организации нелегальной перевозки людей в Европу, сообщает ТАСС.

Фото: Youtube

По информации Европола, преступная группировка перевозила кубинцев в Сербию, подделывала пригласительные письма и обеспечивала им жилье рядом с границей Северной Македонии. Затем, с использованием поддельных или украденных документов, они перевозили мигрантов в страны Шенгенской зоны через Грецию, за что требовали около €9 тыс.

По данным правоохранительных органов, этой организации удалось переправить более 5 тыс. кубинских граждан, и участники группировки заработали около €45 млн. В результате операции были арестованы шесть членов банды. Полиция изъяла при обыске около €197 тыс. наличными, а также деньги в долларах, динарах и рублях, 450 удостоверений личности. Кроме того, на 18 объектах недвижимости и 33 транспортных средствах наложен арест, а 144 банковских счета были заблокированы.

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