Вещий сон принёс женщине трёхкратную победу в лотерею

77-летняя жительница США сорвала куш в лотерею три раза благодаря вещему сну.
Женщина рассказала, что дважды увидела числа 7-11-33-35-39 во сне в 2008 году. Американка сразу использовала цифры для участия в лотерее.
Приснившаяся женщине числовая комбинация принесла ей трехкратную победу, сообщает Lenta.ru.
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