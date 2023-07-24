Вещий сон принёс женщине трёхкратную победу в лотерею

77-летняя жительница США сорвала куш в лотерею три раза благодаря вещему сну.

Фото: https:// nation-news.ru

Женщина рассказала, что дважды увидела числа 7-11-33-35-39 во сне в 2008 году. Американка сразу использовала цифры для участия в лотерее.

Приснившаяся женщине числовая комбинация принесла ей трехкратную победу, сообщает Lenta.ru.

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