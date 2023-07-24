Стало известно о возможном изменении суммы штрафов за неявку россиян в военкомат

0:25 Your browser does not support the audio element. Общество

Государственная Дума может обсудить изменение суммы штрафа за неявку россиянина в военкомат без уважительной причины по повестке.

Фото: t.me/newsfrol

Это следует из таблицы поправок к законопроекту, которые рекомендовали к принятию, и она опубликована в думской базе данных.

Предполагается, что штраф за неявку в военкомат может составить до 30 тысяч рублей, сообщает Lenta.ru.

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Определены штрафы за неявку в военкомат - Москва FM