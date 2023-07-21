Марков рассказал, кто в момент прозападного мятежа предаст Путина

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков, комментируя арест Игоря Стрелкова, отметил, что нельзя натравливать власть на патриотов, чтобы они не переметнулись на сторону Майдана.

Фото: кремлин.ру

Марков не согласился с постом Ксении Собчак, которая предположила, что "турбопатриоты" опаснее для российской власти, чем либералы.

Политический эксперт считает, что в России есть люди, которые хотят поссорить российскую власть с патриотами.

"Те, кто пытается натравить сейчас власть на убежденных патриотов — это те, кто в решающий момент предадут Путина и переметнутся на сторону Майдана", — написал политолог в своём Telegram-канале.

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