Политолог Сергей Марков, комментируя арест Игоря Стрелкова, отметил, что нельзя натравливать власть на патриотов, чтобы они не переметнулись на сторону Майдана.
Марков не согласился с постом Ксении Собчак, которая предположила, что "турбопатриоты" опаснее для российской власти, чем либералы.
Политический эксперт считает, что в России есть люди, которые хотят поссорить российскую власть с патриотами.
"Те, кто пытается натравить сейчас власть на убежденных патриотов — это те, кто в решающий момент предадут Путина и переметнутся на сторону Майдана", — написал политолог в своём Telegram-канале.
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