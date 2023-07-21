Жительница Екатеринбурга рассказала, как мошенники пытались её обмануть с помощью "Госуслуг"

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Жительница Екатеринбурга рассказала о новой схеме мошенничества с использованием сайта "Госуслуг".

Фото: Pravda.Ru

Женщина объяснила, что ей поступил звонок от человека, который представился оператором. Он рассказал, что её номер будет отключён из-за истечения срока договора.

Ранее сообщалось, что семья в Карелии доверилась аферистам и потеряла 4 миллиона рублей.

Звонивший просил продиктовать ему номер из СМС. Екатеринбурженка не спешила передавать цифры, а позвонила оператору, чтобы узнать о нововведении. Там её заверили, что угрозы для её номера нет.

"Считаю, что мошенники таким образом хотели получить доступ к моим "Госуслугам". Как они могли использовать все мои данные оттуда — страшно представить, — цитирует слова женщины tagilcity.ru.

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МОШЕННИЧЕСТВО НА ГОСУСЛУГАХ В 2021 ГОДУ