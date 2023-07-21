Главной барной улицей Петербурга в 2023 году стала улица Некрасова

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Улица Некрасова завоевала статус самой главной барной улицы Санкт-Петербурга.

Фото: livejournal.com

Примечательно, что последние годы данное звание было закреплено за улицей Рубинштейна.

По словам аналитиков компании NF Group, в 2023 году на Рубинштейна увеличилась доля кафе и ресторанов, а количество баров снизилось до 40%. На Некрасова же доля питейных заведений достигла отметки в 58%.

"Скоро на Некрасова откроется новое пространство с ресторанами, антикафе и лекториями. Интерес к локации возрастёт. Но Рубинштейна при этом всё ещё остается главной гастрономической улицей Петербурга, где есть выбор из множества гастроконцепций", — заявила эксперт NF Group Анна Лапченко в беседе с РБК.

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Тишина на Рубинштейна. Что стало с "главной барной" улицей Петербурга