Улица Некрасова завоевала статус самой главной барной улицы Санкт-Петербурга.
Примечательно, что последние годы данное звание было закреплено за улицей Рубинштейна.
По словам аналитиков компании NF Group, в 2023 году на Рубинштейна увеличилась доля кафе и ресторанов, а количество баров снизилось до 40%. На Некрасова же доля питейных заведений достигла отметки в 58%.
"Скоро на Некрасова откроется новое пространство с ресторанами, антикафе и лекториями. Интерес к локации возрастёт. Но Рубинштейна при этом всё ещё остается главной гастрономической улицей Петербурга, где есть выбор из множества гастроконцепций", — заявила эксперт NF Group Анна Лапченко в беседе с РБК.
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