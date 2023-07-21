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Татьяна Косачева: "Молодым россиянам нужны знания, а не "корочка"

1:49
Общество

Президент России Владимир Путин не так давно заявил, что считает показательным для современного развития страны растущий интерес молодежи к инженерным специальностям. Согласна с этим заключением и председатель Совета Движения Первых в Рязанской области Татьяна Косачева, отмечая, что в век автоматизации и цифровизации, несомненно, инженерные специальности необходимы для развития общества и страны в целом.

Татьяна Косачева: "Молодым россиянам нужны знания, а не "корочка"
Фото: pixabay.com

"Нужно отметить, что современные школьники более взрослые, чем мы в их годы. Они стремятся работать, а профессию выбирают в большинстве своем базовую, которая будет востребована всегда.

Школьники подрабатывают в летний период, студенты в свободное от учебы время. При этом получение истинных знаний для многих является первостепенным. Молодым людям в современной России нужны навыки, знания, а не "корочка". Стимулирует пример родителей, которые работают, изучая новое. Именно стимулирует, а не навязывает свою профессиональную модель, как это было не так давно", — отмечает Татьяна Косачева.

Как отмечает эксперт, не последнюю роль играют и педагоги. И здесь два аспекта: погружение в предмет
и наставничество.

"Многие учителя не просто учат, они стараются воспитать в каждом ребенке достойного человека. Отсюда у детей живой интерес к науке, умение мыслить на перспективу. Профессионально подкованный специалист, методически грамотный, ответственно относящийся к своей работе, воспринимающий работу педагога как миссию, получающий различные виды стимулирования, имеющий беспрекословное уважение со стороны общества — будущее сильной России", — резюмировала Татьяна Косачева.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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