Титулованная королева красоты из Томска едва не стала инвалидом из-за врачебной ошибки

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Победительница многих конкурсов красоты, жительница Томска Ольга Каратыгина рассказала, как ей чуть было не ампутировали ногу.

Фото: https://www.abc.net.au

Девушка объяснила, что повредила ногу, наткнувшись на ржавый штырь во время отдыха в Анталии.

В бесплатной клинике ей на рану наложили гипс, что было врачебной ошибкой, едва не стоившей Ольге ноги.

Ранее сообщалось, что фигурист Роман Костомаров усердно тренируется на протезах после ампутации ступней.

Через несколько дней модель почувствовала нестерпимую боль, сняла гипс и увидела страшную воспалённую рану.

Как сообщает Комсомольская правда – Томск, муж отвёз Ольгу в больницу. Увидев повреждения, врач воскликнул, что придётся бороться уже не за ногу, а за жизнь. Доктор пояснил, что гипс не давал поступать кислороду к тканям, поэтому они начали отмирать.

Девушке сделали несколько операций, которые помогли спасти ногу от ампутации.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Комплекс Упражнений Для Профилактики Травм