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В Нижневартовске таксист бесплатно возит участников СВО и членов их семьи

1:20
Общество

Таксист из Нижневартовска возит участников спецоперации (СВО) и членов их семьи за свой счёт.

В Нижневартовске таксист бесплатно возит участников СВО и членов их семьи
Фото: Газета.ру

Акты героизма и бескорыстия часто привлекают внимание общества. Одним из таких примеров стал рассказ местной жительницы о таксисте из Нижневартовска, который оказывает поддержку участникам спецоперации (СВО) и их семьям, перевозя их бесплатно.

Случай, о котором рассказала жительница, произошёл в один из обычных дней, когда она вызвала такси и увидела внутри машины необычную табличку. Табличка, о которой шла речь, гласила: "Проезд участникам СВО и членам их семей — за мой счёт. Победа будет за нами!"

Она начала разговор с таксистом и узнала историю, которая стояла за этим добрым поступком. Оказалось, что сын водителя ушёл на фронт добровольцем. Чтобы поддержать защитников и их семьи, таксист принял решение помогать им, перевозя бесплатно.

"Вызвала сегодня такси и была приятно удивлена табличкой в машине. Поговорила с таксистом. Оказалось, что его сын ушёл добровольцем на фронт, а сам он решил помогать так нашим защитникам и их семьям!" — написала местная жительница в телеграм-канале "ЧП Нижневартовск. Происшествия".

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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