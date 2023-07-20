В Татарстане изучают чаек для выявления птичьего гриппа

Сотрудники Госкомитета Татарстана исследовали пруды и свалки для обнаружения чаек. Эксперты работали совместно с Главным управлением ветеринарии региона для обследования мест скопления и обитания птиц, так как это необходимо для выявления птичьего гриппа.

Фото: Splash/ All Over

Сотрудники ведомства отобрали материал для лабораторных исследований. По словам председателя Госкомитета Фёдора Баткова, мероприятия нужны для предотвращения болезни, поскольку в этом году переносчиками являются чайки, а не дикие утки.

"Опасность перехода болезни на чаек объясняется их хорошей адаптацией к жизни в условиях крупных населённых пунктов, где они способны добывать пропитание на свалках и полигонах бытовых отходов", — цитирует сообщение пресс-службе ведомства inkazan.ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.