В Татарстане изучают чаек для выявления птичьего гриппа

Сотрудники Госкомитета Татарстана исследовали пруды и свалки для обнаружения чаек. Эксперты работали совместно с Главным управлением ветеринарии региона для обследования мест скопления и обитания птиц, так как это необходимо для выявления птичьего гриппа.
Сотрудники ведомства отобрали материал для лабораторных исследований. По словам председателя Госкомитета Фёдора Баткова, мероприятия нужны для предотвращения болезни, поскольку в этом году переносчиками являются чайки, а не дикие утки.
"Опасность перехода болезни на чаек объясняется их хорошей адаптацией к жизни в условиях крупных населённых пунктов, где они способны добывать пропитание на свалках и полигонах бытовых отходов", — цитирует сообщение пресс-службе ведомства inkazan.ru.
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