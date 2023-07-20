В ХМАО растёт спрос на услуги тарологов

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

В Ханты-Мансийском автономном округе отмечен спрос на услуги тарологов. Об этом сообщает muksun. fm.

Фото: pixabay.com

На популярных сайтах региона можно обнаружить десятки предложений услуг по гаданию, отворотам, снятию порчи и прочим мероприятиям, которые позволяют обогащаться тем, кто спекулирует на доверчивости граждан.

"Волшебники" порой требуют за свои услуги до 80 тыс. рублей. Чаще всего в Югре пользуются спросом тарологи. Имеются даже дипломированные экзорцисты.

Как отмечают психологи, люди идут на приём к этим "специалистам" из желания верить в чудеса, а также переложить ответственность за свою жизнь на высшие силы.

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