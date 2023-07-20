Житель Нижневартовска был осуждён за возбуждение ненависти в социальных сетях. Об этом сообщает muksun. fm.
Мужчина негативно высказался в адрес священников, а также прихожан. Комментарий был оставлен за полгода до того, как судебная инстанция вынесла ему приговор. Примечательно, что сделано это было во время религиозного праздника.
Злоумышленник назвал верующих "нездоровыми и неразумными людьми". Священников охарактеризовал как лиц, которые "могут простить любые грехи за деньги".
"В текстах пользователя дается негативная оценка православным прихожанам, как людям неразумным, нездоровым и негативная оценка православным священнослужителям, как людям корыстным, продажным", — заявлено в решении судебной инстанции.
Мужчина был оштрафован на 5 тыс. рублей. Суд принял во внимание тот факт, что у него имеются трое малолетних детей.
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