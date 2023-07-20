В Нижневартовске спустя пол года осудили мужчину, оскорбившего священников

Житель Нижневартовска был осуждён за возбуждение ненависти в социальных сетях. Об этом сообщает muksun. fm.

Фото: nk-tv.com

Мужчина негативно высказался в адрес священников, а также прихожан. Комментарий был оставлен за полгода до того, как судебная инстанция вынесла ему приговор. Примечательно, что сделано это было во время религиозного праздника.

Злоумышленник назвал верующих "нездоровыми и неразумными людьми". Священников охарактеризовал как лиц, которые "могут простить любые грехи за деньги".

"В текстах пользователя дается негативная оценка православным прихожанам, как людям неразумным, нездоровым и негативная оценка православным священнослужителям, как людям корыстным, продажным", — заявлено в решении судебной инстанции.

Мужчина был оштрафован на 5 тыс. рублей. Суд принял во внимание тот факт, что у него имеются трое малолетних детей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.