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Эколог Баташев предупредил о нашествии жуков лубоедов в Подмосковье

0:43
Общество

Климатические изменения могут привести к нашествию жука лубоеда в Подмосковье. Об этом сообщил эколог Анатолий Баташев. Он отметил, что сейчас сосновые леса находятся в опасности из-за вредителей.

Эколог Баташев предупредил о нашествии жуков лубоедов в Подмосковье
Фото: https://all-mongolia.ru/

Лубоеды поедают и ослабляют деревья, а также заражают их бактериями. Жуки делают ходы под корой, в результате чего сосны начинают болеть и пересыхать. Эколог призвал избавиться от сухих деревьев, если они растут около жилых домов.

"Потому что последствия от падения сухой сосны могут оказаться катастрофическими для людей, машин и жилья", — заключил Баташев в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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