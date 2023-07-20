Климатические изменения могут привести к нашествию жука лубоеда в Подмосковье. Об этом сообщил эколог Анатолий Баташев. Он отметил, что сейчас сосновые леса находятся в опасности из-за вредителей.
Лубоеды поедают и ослабляют деревья, а также заражают их бактериями. Жуки делают ходы под корой, в результате чего сосны начинают болеть и пересыхать. Эколог призвал избавиться от сухих деревьев, если они растут около жилых домов.
"Потому что последствия от падения сухой сосны могут оказаться катастрофическими для людей, машин и жилья", — заключил Баташев в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
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