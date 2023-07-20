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Жители Николаевска-на-Амуре добились отмены запрета на направление пациентов на медобследование в Хабаровск

0:57
Общество

Жители Николаевска-на-Амуре обратились в прокуратуру с целью отменить приказ главного врача, запретившего направлять пациентов на медицинское обследование в Хабаровск. Об этом сообщает transsibinfo. com.

Жители Николаевска-на-Амуре добились отмены запрета на направление пациентов на медобследование в Хабаровск
Фото: Министерство обороны РФ

Вместо этого планировалось использовать телемедицину, однако это оказалось незаконным.

Прежний главный врач Николаевской районной больницы была отстранена от должности по решению суда. На её место был назначен Артур Байсуаков, который начал свою работу с происшествия.

Новый руководитель выдал вышеуказанный приказ, что было связано с финансовыми трудностями учреждения. Пациентов это не устроило и они обратились в надзорное ведомство.

Прокуратура подала протест, отметив, что данное решение противоречит федеральному и региональному законодательству. Это привело к отмене распоряжения главного врача.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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