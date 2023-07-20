Кондукторам Томска теперь запрещено высаживать инвалидов I группы из автобусов. Соответствующий закон опубликован на сайте Госдумы, пишет tmn. aif.ru.
По мнению законодателей, закон защищает права граждан с ограниченными возможностями, у которых по каким-либо причинам не получается приобрести билет на проезд, либо оперативно продемонстрировать проездной документ.
Отныне если кондуктор, контролёр или водитель попытаются высадить безбилетного инвалида из общественного транспорта, должны будут заплатить штраф, размер которого может достигать 30 тысяч рублей. До этого людей с ограниченными возможностями, которые не имели билета или не могли показать проездной, высаживали.
Зампредседатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, Михаил Терентьев уточнил, что запрет на высадку из общественного транспорта инвалидов I группы начнёт действовать только через год.
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