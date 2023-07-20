Яна Поплавская потребовала "долбануть" по Украине за убитую в Крыму девочку

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Украинский беспилотник атаковал Крым, в результате чего погибла 14-летняя девочка. Школьница планировала встретить рассвет и ушла из дома. Родители подростка находятся в состоянии шока, сотрудники полиции пока не могут их опросить.

Фото: https://vk.com/yanapoplavskaya

Актриса Яна Поплавская выразила соболезнования семье погибшей девочки и заявила, что за убийства российских детей весь киевский режим должен быть уничтожен.

"Самые глубокие соболезнования родителям погибшего ребёнка. Нет слов, чтобы утешить вас. Но мы все скорбим вместе с вами. За девочку должны долбануть по ВСУ так, чтобы вся украинская земля дрожала!" — написала она в своём Telegram-канале.

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