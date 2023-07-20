Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперты назвали три сухофрукта, которые полезны для работы сердца
Отставной офицер НАТО Атламазоглу: за время контрнаступления ВСУ не добились прорыва
"Турпром": техническая проблема на курорте в Турции привела к массовому бегству туристов
Остеопат Ирина Ли назвала продукты, которые нужно есть, чтобы не уставать на работе
Боррель в преддверии переговоров глав МИД Евросоюза инициировал расширение программы подготовки боевиков ВСУ
РИА Новости: Европа требует возобновить зерновую сделку
The Hill: большинство американцев выступили против отправки кассетных боеприпасов киевскому режиму
Politico: Запад смещает акцент с поставок техники Украине
Лайма Вайкуле отказалась платить Пугачёвой и Галкину* за выступление на фестивале "Рандеву"

Яна Поплавская потребовала "долбануть" по Украине за убитую в Крыму девочку

0:45
Общество

Украинский беспилотник атаковал Крым, в результате чего погибла 14-летняя девочка. Школьница планировала встретить рассвет и ушла из дома. Родители подростка находятся в состоянии шока, сотрудники полиции пока не могут их опросить.

Яна Поплавская потребовала "долбануть" по Украине за убитую в Крыму девочку
Фото: https://vk.com/yanapoplavskaya

Актриса Яна Поплавская выразила соболезнования семье погибшей девочки и заявила, что за убийства российских детей весь киевский режим должен быть уничтожен.

"Самые глубокие соболезнования родителям погибшего ребёнка. Нет слов, чтобы утешить вас. Но мы все скорбим вместе с вами. За девочку должны долбануть по ВСУ так, чтобы вся украинская земля дрожала!" — написала она в своём Telegram-канале.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
3MV опубликовали секретные сценарии окончания СВО. Украина закончится

Сценарии СВО на Украине подразумевают три варианта развития событий. Военспецы 3MV объяснили каждый и показали - РФ будет сложно, но Украине будет совсем никак.

Сценарии СВО от 3MV: России будет сложно, а Украины не станет
Американские учёные объяснили, почему большинство похудевших снова набирает вес
Стало ясно, почему большинству людей не удаётся похудеть
Составлен список из десяти лучших сериалов первого полугодия
Опровергнута теория возникновения жизни на Земле — Geobiology
США действительно могут выйти из НАТО? Отвечает политолог Петр Ермилин В Казахстане изобрели "цифровой алкоголь": расслабление без вреда для здоровья Анастасия Жукова Крымский мост: защитить или построить новый? Андрей Николаев
Как самая масштабная атака на Одессу за всю спецоперацию повлияет на ход СВО?
"Позорище": Садальский жёстко разнёс фестиваль "Славянский базар"
Новый удар возмездия: под Одессой мощные взрывы после атаки РФ
Новый удар возмездия: под Одессой мощные взрывы после атаки РФ
Последние материалы
Австралия вводит очередные санкции против России и Белоруссии
Путешествие по Керчи: древние руины и склеп Деметры
Марочко: ВСУ увеличили количество атак в попытках прорвать оборону РФ у Артёмовска
Кнутов: ВС РФ накрыли Одессу и Кировоград, чтобы взять Купянск и обезглавить ВСУ
Гастроэнтеролог Кашух рассказала, какие ягоды могут нанести вред здоровью
Рогов: ВСУ планируют операцию по форсированию Днепра и захвату ЗАЭС на конец июля
Найден подозреваемый в убийстве 11-летнего ребёнка на юге Москвы
Врач призвала отказаться от полотенца для лица
Ходаковский заявил о попытке ВСУ продавить оборону ВС России на Угледарском направлении
Что делать, если автомобиль потерял управляемость при аквапланировании
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников