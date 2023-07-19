Журналист Якель объяснил, как отличать фейки от достоверной информации

1:34 Your browser does not support the audio element. Общество

Доцент кафедры журналистики, кандидат филологических наук, начальник отдела перспективного развития и анализа деятельности научных организаций и организаций высшего образования Минобрнауки ДНР, журналист-педагог Алексей Якель рассказал, как отыскивать правдивые новости в информационном потоке.

Фото: Telegram

Якель призвал соблюдать правила элементарной информационной гигиены. Он сравнил потребление контента с употреблением пищи, а недостоверные новости с просроченными продуктами питания.

"Если после прочтения той или иной новости у нас появляется сильная эмоция, перекрывающая её критическое восприятие, стоит задуматься, почему так произошло", — цитирует слова представителя ДНР argumenti.ru.

Журналист рекомендует задуматься, не хотят ли вас ввести в заблуждение.

Ранее Станислав Садальский назвал картину "Вызов" фейком.

Якель советует доверять официальным источникам информации. Он подчеркнул, что лидеры общественного мнения не всегда транслируют правдивую информацию.

Он считает, что фейки в умелых руках могут исказить картину мира. Журналист отметил, что каждый человек должен уметь кричиски мыслить, искать первоисточник сообщения и трезво оценивать контекст информации.

"Начать можно с простого — не доверять ни одному сообщению, которое нас впечатляет, удивляет или каким-то другим образом выводит из эмоционального равновесия", — рассказал эксперт.

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