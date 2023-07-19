Доцент кафедры журналистики, кандидат филологических наук, начальник отдела перспективного развития и анализа деятельности научных организаций и организаций высшего образования Минобрнауки ДНР, журналист-педагог Алексей Якель рассказал, как отыскивать правдивые новости в информационном потоке.
Якель призвал соблюдать правила элементарной информационной гигиены. Он сравнил потребление контента с употреблением пищи, а недостоверные новости с просроченными продуктами питания.
"Если после прочтения той или иной новости у нас появляется сильная эмоция, перекрывающая её критическое восприятие, стоит задуматься, почему так произошло", — цитирует слова представителя ДНР argumenti.ru.
Журналист рекомендует задуматься, не хотят ли вас ввести в заблуждение.
Ранее Станислав Садальский назвал картину "Вызов" фейком.
Якель советует доверять официальным источникам информации. Он подчеркнул, что лидеры общественного мнения не всегда транслируют правдивую информацию.
Он считает, что фейки в умелых руках могут исказить картину мира. Журналист отметил, что каждый человек должен уметь кричиски мыслить, искать первоисточник сообщения и трезво оценивать контекст информации.
"Начать можно с простого — не доверять ни одному сообщению, которое нас впечатляет, удивляет или каким-то другим образом выводит из эмоционального равновесия", — рассказал эксперт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Сценарии СВО на Украине подразумевают три варианта развития событий. Военспецы 3MV объяснили каждый и показали - РФ будет сложно, но Украине будет совсем никак.