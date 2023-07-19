Эксперт по выживанию рассказал, как спастись от прилёта беспилотника

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов объяснил, как защититься от атаки беспилотника.

Фото: autoparus.by

Халилов отметил, что любое укрытие должно быть оборудовано спальными и сидячими местами и быть хорошо проветриваемо. В нём должны быть пути эвакуации, запас продовольствия, воды, аккумуляторов, тёплой одежды, фонарей, свечей.

Ранее сообщалось, что житель Севастополя сбил квадрокоптер палкой и добил его лопатой.

Специалист объяснил, что многие люди пытаются спастись от угрозы в своём жилище. Экперт рассказал о правилах, которые помогут сохранить жизнь во время атаки беспилотника.

"Во время ЧП нужно соблюдать правило двух стен: если в первую стену влетает ракета или беспилотник, то происходит взрыв, вторая стена должна защитить от него. То есть надо в глубине квартиры прятаться", — цитирует слова Халилова Радио 1.

Он подчеркнул, что не стоит прятаться в ванной комнате, так как зеркала, плитка, аэрозоли могут нанести вред в случае взрыва.

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Как защититься от беспилотников?