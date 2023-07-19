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Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область более 80 раз за минувшие сутки

1:05
Общество

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ 80 раз атаковали регион за сутки.

Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область более 80 раз за минувшие сутки
Фото: t.me/ vvgladkov

В населённом пункте Шамино в Шебекинском горокруге в результате обстрела было ранено пять человек, цитирует главу региона bel.ru. Всего же этому селу пришлось пережить восемь "прилётов".

Шамино стало не единственным населённым пунктом, по которому стреляли ВСУ. Снаряды были выпущены также по Ленинскому, Новой Таволжанке, Терезовке, Марьино и автомобильному пункту пропуска "Шебекино" Шебекинского горокруга, однако здесь больше никто не пострадал, разрушений тоже нет.

Зато разрушения были зафиксированы в результате "прилётов" в хуторе Бабка Валуйского горокруга, в котором пострадала ЛЭП и три частных дома.

Также в приграничной зоне были зарегистрированы обстрелы Нехотеевки и Журавлёвки. Похожая картина наблюдалась в Наумовке, Дроновке, Поповке, но здесь обошлось без разрушений и пострадавших.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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