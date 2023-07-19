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Министр спорта РФ отчитал Исинбаеву за отречение от воинского звания РФ

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Общество

Министр спорта России Олег Матыцин раскритиковал заявление переехавшей в Испанию спортсменки Елены Исинбаевой.

Министр спорта РФ отчитал Исинбаеву за отречение от воинского звания РФ
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Елены Исинбаевой

Матыцин не одобрил слова двухкратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом, которая ответила на нападки испанской прессы и заверила, что её воинские звания "носят номинальный характер".

"Недопустимо так относиться к воинскому званию и гражданской позиции, к событиям, которые происходят в твоей стране", — цитирует слова министра спорта России РИА Новости.

Матыцин отметил, что любой любящий свою родину человек негативно относится к подобным заявлениям.

Ранее Ксения Собчак назвала нападки на Исинбаеву "охотой на ведьм" со стороны любителей составлять "списки предателей".

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Победы Елены Исинбаевой в прыжках с шестом в Пекине-2008 | Великие олимпийские моменты
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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