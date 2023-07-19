Министр спорта России Олег Матыцин раскритиковал заявление переехавшей в Испанию спортсменки Елены Исинбаевой.
Матыцин не одобрил слова двухкратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом, которая ответила на нападки испанской прессы и заверила, что её воинские звания "носят номинальный характер".
"Недопустимо так относиться к воинскому званию и гражданской позиции, к событиям, которые происходят в твоей стране", — цитирует слова министра спорта России РИА Новости.
Матыцин отметил, что любой любящий свою родину человек негативно относится к подобным заявлениям.
Ранее Ксения Собчак назвала нападки на Исинбаеву "охотой на ведьм" со стороны любителей составлять "списки предателей".
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