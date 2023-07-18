Омбудсмен Мишонова предложила создать единый реестр заводчиков собак

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

В России следует усилить контроль за разведением и выгулом собак, чтобы животные не нападали на людей. Об это сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова. Она считает, что нужно всех собак чипировать и создать единый реестр их хозяев.

Фото: pawderosaranch. com/dont-leave-your-dog-in-the-car/

Государству необходимо контролировать разведение собак. Это поможет сократить риски брака породы и появления особей с нарушениями психики.

"Когда будет единый реестр, все будут понимать, чья собака гуляет без намордника и поводка, чья собака оказалась на улице, чей пёс напал на ребёнка, и кто несёт за него ответственность", — отметила Мишонова в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".

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