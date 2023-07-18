Собчак прокомментировала отречение Исинбаевой

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Ксения Собчак высказалась о двухкратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом Елене Исинбаевой, которая уехала в Испанию и отказалась от воиского звания РФ.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Елены Исинбаевой

Собчак назвала нападки на Исинбаеву "охотой на ведьм", которую затеяли любители составлять "списки предателей".

Журналистка рассказала, что в Испании российскую спортсменку обвинили в том, что она состоит в звании майора ВС РФ, выступает за СВО и была доверенным лицом Владимира Путина.

Сама Исинбаева заверила, что является "человека мира" и не имеет никакого отношения к Вооружённым силам России. За эти слова спортсменку осудили в российской прессе.

Собчак уверена, что этим дело не кончится. Журналистка ожидает выступления знаменитостей РФ с осуждением чемпионки.

"Сейчас наверняка появится кто-то вроде певицы Славы, которая использует местоимение "мы" для увеличения значимости и увесистости, и напишет, каким нужно быть правильным патриотом, где жить, и за кого выступать", — предположила Ксения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Елена Исинбаева идет на рекорд 5.07 Чемпионат мира по легкой атлетике 13.08.13