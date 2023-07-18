Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
США ответственным за бойню на Украине сделают Германию
Житель Перми заставил полицейских и сотрудников ФСБ разгружать фуру "Почты России"
Песков: киевский режим использует в боевых целях зону осуществления зерновой сделки
В Кремле обратили внимание на риски, с которыми будет сопряжена зерновая сделка без России
Российские туристы завозят из Египта лихорадку денге: переносчики, симптомы, как лечить
Минобороны РФ: нанесён групповой удар возмездия по объектам ВСУ в Одессе и Николаеве
Песков: в Кремле не сомневаются, что теракт на Крымском мосту организовал киевский режим
Песков: позиция стран ЕС по зерновой сделке бессовестна
Минобороны РФ сообщило об отражении 12 атак боевиков ВСУ на Донецком направлении

Жителям Башкирии рассказали о трёх признаках спелых и вкусных арбузов: плодоножка, цвет и пятно

0:33
Общество

Лето — это время сезонных фруктов, овощей и ягод. На прилавках магазинов во второй половине лета всё чаще встречаются арбузы и дыни. Однако не все знают, как определить спелый плод.

Жителям Башкирии рассказали о трёх признаках спелых и вкусных арбузов: плодоножка, цвет и пятно
Фото: cdn.shopify. com/s/files/1/0257/565/3811/products/sugar-baby-watermelon.jpg?v=1642630016&width=2048

Некоторые специалисты отмечают, что существует несколько основных признаков того, что арбуз созрел. Самые главные из них: у ягоды должна быть контрастная корка, светлое пятно на стороне, где лежал арбуз, а также сухая плодоножка. Об этом сообщает mkset.ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Акция закончилась: Россия приняла неожиданное решение

Москва решила остановить для Индии "акцию щедрости".

РИА Новости: Россия приняла неожиданное решение, отменив скидки на нефть для Индии
Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту утром 17 июля
Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту
Обстоятельства смерти актёра Александра Орловского стали известны общественности
Два человека погибли в результате падения пролёта Крымского моста
Легендарный крейсер "Варяг": жизнь длиною в три года Сергей Лебедев Россия вышла из зерновой сделки. Почему? Петр Ермилин Немецкая БМП "Мардер": чем нам грозит её появление Андрей Николаев
Ответный удар за теракт на Крымском мосту должен быть нанесён по инфраструктуре США и Британии
Появилось первое видео после взрыва на Крымском мосту
Две россиянки пожаловались на теракт на Крымском мосту: "Взорвали слишком рано"
Две россиянки пожаловались на теракт на Крымском мосту: "Взорвали слишком рано"
Последние материалы
Российские туристы завозят из Египта лихорадку денге: переносчики, симптомы, как лечить
Минобороны РФ: нанесён групповой удар возмездия по объектам ВСУ в Одессе и Николаеве
Песков: в Кремле не сомневаются, что теракт на Крымском мосту организовал киевский режим
Жителям Башкирии рассказали о трёх признаках спелых и вкусных арбузов: плодоножка, цвет и пятно
Песков: позиция стран ЕС по зерновой сделке бессовестна
Минобороны РФ сообщило об отражении 12 атак боевиков ВСУ на Донецком направлении
Экономист Гинько: доллар перестанет расти, если РФ расширит участие во внешней торговле
Создание огорода прямо у вас дома
Как автоперекупщики за считанные минуты убирают влагу из фар
Немецкий концерн Rheinmetall получил заказ на производство снарядов на 1,3 млрд евро
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников