Жителям Башкирии рассказали о трёх признаках спелых и вкусных арбузов: плодоножка, цвет и пятно

0:33 Your browser does not support the audio element. Общество

Лето — это время сезонных фруктов, овощей и ягод. На прилавках магазинов во второй половине лета всё чаще встречаются арбузы и дыни. Однако не все знают, как определить спелый плод.

Фото: cdn.shopify. com/s/files/1/0257/565/3811/products/sugar-baby-watermelon.jpg?v=1642630016&width=2048

Некоторые специалисты отмечают, что существует несколько основных признаков того, что арбуз созрел. Самые главные из них: у ягоды должна быть контрастная корка, светлое пятно на стороне, где лежал арбуз, а также сухая плодоножка. Об этом сообщает mkset.ru.

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