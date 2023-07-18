Лето — это время сезонных фруктов, овощей и ягод. На прилавках магазинов во второй половине лета всё чаще встречаются арбузы и дыни. Однако не все знают, как определить спелый плод.
Некоторые специалисты отмечают, что существует несколько основных признаков того, что арбуз созрел. Самые главные из них: у ягоды должна быть контрастная корка, светлое пятно на стороне, где лежал арбуз, а также сухая плодоножка. Об этом сообщает mkset.ru.
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