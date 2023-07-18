Житель Перми заставил полицейских и сотрудников ФСБ разгружать фуру "Почты России"

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Уралец заявил, что в одной из посылок находится взрывчатка. Правоохранители и спецслужбы вынуждены были разгружать фуру "Почты России".

Фото: http:// minsvyaz.ru

35-летний мужчина из Перми позвонил в "Почту России" и заявил, что в его посылке находится взрывчатое вещество. Оперативники отреагировали на сообщение, поэтому остановили фуру в Екатеринбурге для осмотра.

Полицейские и сотрудники ФСБ несколько часов разгружали грузовик, отыскивая опасную посылку. В итоге в указанной посылке были обнаружено только женское нижнее бельё.

Ранее сообщалось, что Киев использует в терактах граждан России и Украины.

Выяснилось, что так житель Перми решил отомстить "Почте России" за то, что его посылка задерживается. Он заявил, если посылка не будует доставлена к 14 июля, то случатся "страшные вещи".

Как сообщает tagilcity.ru, полиция установила личность телефонного террориста. Ему грозит наказание за ложное сообщение о теракте.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как с телефонными террористами борются в мире